Dish DBS et les divisions sans fil d'EchoStar déposent une demande de mise en faillite pré-arrangée

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Dish DBS, la filiale de télévision par satellite d'EchoStar ( ECHO.O ), ainsi que ses filiales de téléphonie mobile, ont déposé une demande de mise en protection au titre du chapitre 11 de la loi sur les faillites, afin d'obtenir l'approbation par le tribunal d'un plan de restructuration préétabli.

Cette démarche vise à faire face à des échéances de dette imminentes et facilite la cessation des activités du réseau 5G de Dish Wireless, suite à un retard inattendu dans la vente d’une licence de spectre à AT&T T.N .

Dish DBS a déclaré mardi que cette demande de mise en faillite, déposée auprès du tribunal des faillites américain du district sud du Texas, division de Houston, était principalement motivée par son incapacité à rembourser 2 milliards de dollars d’obligations senior garanties à 7,75 % arrivant à échéance le 1er juillet.

La société comptait sur le produit d’un accord sur les fréquences annoncé en août 2025 avec AT&T, en vertu duquel EchoStar avait accepté de vendre environ 50 mégahertz de son spectre national pour 23 milliards de dollars.

Toutefois, les retards pris dans la finalisation de l’accord ont privé Dish DBS des liquidités suffisantes pour honorer ses obligations, a indiqué la société.

Les détenteurs de plus de 88 % des créances de Dish, y compris ceux détenant plus de 8,8 milliards de dollars de dette de Dish Wireless, ont approuvé ce plan, qui devrait accélérer la procédure de faillite et permettre une sortie de la procédure d’ici le troisième trimestre, a déclaré la société.

“EchoStar est à la pointe des télécommunications depuis plus de 45 ans, et ces mesures permettront à l’entreprise d’aborder l’avenir avec encore plus de solidité,” a déclaré Charlie Ergen, cofondateur et président d’EchoStar.

“Nous poursuivons nos activités normalement tout au long de ce processus, en continuant à fournir les services de haute qualité auxquels nos clients s’attendent.”

Dans le cadre de ce plan préétabli, tous les montants dus au titre des obligations émises le 1er juillet seront intégralement remboursés en espèces dès la conclusion de la transaction avec AT&T ou à la date d’entrée en vigueur du plan.

Le cabinet d’avocats White & Case et FTI Consulting conseillent Dish DBS dans le cadre de cette restructuration, a indiqué la société.