Disc Medicine plonge suite au refus de la FDA d'approuver un médicament contre les maladies rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de Disc Medicine IRON.O ont baissé de 28,4 % à 51,3 $ ** La biopharma axée sur les maladies du sang déclare que la FDA américaine a refusé d'approuver Bitopertin, son traitement contre les maladies génétiques rares

** Bitopertin a fait l'objet d'un examen en vue d'une approbation accélérée et dans le cadre du programme pilote de bons de priorité nationale du commissaire

** La FDA a indiqué qu'elle avait besoin de voir les résultats de l'étude APOLLO en cours avant de prendre une décision - IRON

** Les données de base de l'étude APOLLO sont attendues au quatrième trimestre

** En tenant compte des pertes de séance, l'action a baissé d'environ 41 % depuis le début de l'année