Disc Medicine chute à la suite d'un rapport faisant état du scepticisme de la FDA à l'égard d'un médicament contre une maladie sanguine rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Disc Medicine IRON.O chutent de 13 % à 78,86 $

** Un fonctionnaire de la FDA, Vinay Prasad, remet en question l'efficacité du médicament expérimental de Disc Medicine, la bitopertine, pour le traitement d'un trouble sanguin rare, a déclaré la maison de courtage Truist Securities dans une note, citant un rapport de STAT News

** La bitopertine d'IRON pour la porphyrie est l'un des neuf produits dans le cadre du programme National Priority Voucher du commissaire de la FDA annoncé en octobre

** Truist précise que "nous notons que Prasad ne supervise pas la division de la FDA qui procéderait normalement à l'examen du dossier, mais qu'il fait partie du comité qui choisit les produits auxquels seront attribués les bons CNPV"

** Vinay Prasad a été récemment nommé directeur du Centre d'évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA

** La société de courtage ajoute que l'action IRON "se négocie comme si l'approbation accélérée n'était plus viable"; cependant, les données existantes soutiennent toujours une voie pour l'approbation accélérée

** Même si le comité CNPV refuse finalement d'accorder l'approbation d'ici la fin janvier 2026, nous pensons qu'une approbation accélérée traditionnelle devrait rester une option, ce qui implique un léger déplacement du calendrier de lancement vers la fenêtre fin mai - septembre", ajoute Truist

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~28% depuis le début de l'année