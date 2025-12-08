Diodon Drone, participation de Tonner Drones, accélère sa croissance

Paris, le 08 décembre 2025, 08h00, Tonner Drones (« la Société ») a le plaisir d’annoncer que Diodon Drone, une participation de Tonner Drones, confirme sa trajectoire de croissance. Tonner Drones annonce également qu'elle progresse dans sa stratégie d'investissement et de trésorerie.



Diodon a informé Tonner Drones qu'elle prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 60 % d'ici 2025. La société visera une croissance de 100 % de son chiffre d'affaires d'ici 2026, grâce à la signature de contrats plus importants et à un carnet de commandes solide. Diodon devrait atteindre la rentabilité en 2026, à condition que ces objectifs soient atteints.



Tonner Drones avait précédemment indiqué qu'elle évaluerait sa participation de 8,4 % à l'avenir, avec une vente potentielle envisagée. Cette situation a depuis évolué. Tonner Drones est actuellement dans une position financière plus solide, et Diodon combine une performance robuste avec des perspectives futures positives. Par conséquent, Tonner Drones va maintenant entamer des discussions avec la société pour accroître son implication dans l'entreprise.



Collaborer et contribuer à la croissance du secteur des drones pourrait devenir l'une des priorités clés de Tonner Drones, maintenant que ses efforts de restructuration et de refinancement ont été finalisés. La situation financière de Tonner Drones s'est considérablement améliorée au cours des 12 derniers mois.