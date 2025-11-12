Diminution des annulations de vols des compagnies aériennes américaines à mesure que les absences du contrôle aérien se réduisent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les annulations de vols aux États-Unis ont fortement diminué au cours de la dernière journée, les absences des contrôleurs aériens s'étant réduites, quelques heures avant que la Chambre des représentants ne vote mercredi sur un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture record du gouvernement. Les compagnies aériennes américaines ont annulé près de 900 vols mercredi - le chiffre le plus bas depuis six jours - en vertu d'une exigence de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) selon laquelle elles doivent annuler 6 % des vols dans les 40 aéroports les plus fréquentés afin de répondre à des préoccupations en matière de sécurité. Certaines compagnies aériennes ont déclaré à Reuters qu'elles pensaient que la FAA ramènerait à 6 % la réduction de 8 % des vols prévue pour jeudi. Les absences des contrôleurs aériens n'ont représenté que 1 % des retards mardi, contre 5 % en moyenne avant la fermeture, a indiqué la FAA.