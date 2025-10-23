Dime Community chute après un bénéfice inférieur aux attentes au T3 en raison de provisions élevées

23 octobre - ** Les actions de la banque régionale Dime Community Bancshares DCOM.O chutent de 6,8% à 27,80 $

** DCOM affiche un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street, après avoir dépassé les estimations au trimestre précédent, en raison du poids de provisions plus élevées.

** Le directeur général Stuart Lubow a déclaré aux analystes que la hausse des provisions pour pertes de crédit était principalement liée aux charges sur les prêts dans les segments de l'immobilier occupé par le propriétaire et non occupé par le propriétaire

** La croissance des dépôts et la composition du portefeuille nous ont satisfaits, mais nous pensons que le crédit est probablement à l'origine de la sous-performance actuelle", déclare Matt Breese, analyste chez Stephens

** Les cinq maisons de courtage qui couvrent l'action la classent "acheter" ou plus; PT médian 37 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action DCOM a baissé de 3,5 % depuis le début de l'année