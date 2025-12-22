 Aller au contenu principal
Dillard's baisse avec d'autres détaillants ; UBS estime que la baisse n'est pas "entièrement prise en compte"
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions de Dillard's DDS.N ont baissé de 8 % lundi, sous-performant les détaillants faibles, incluses dans la dernière recherche d'UBS dans un groupe d'actions moins favorables

** Les analystes d'UBS déclarent dans leur note sur les perspectives du secteur qu'ils sont plus optimistes ce mois-ci que le mois dernier sur le secteur des biens non durables, mais ils se montrent plus prudents sur les actions, y compris Dillard's, qu'ils considèrent comme "à vendre"

** Selon la note, UBS estime que Columbia Sportswear

COLM.O , Macy's M.N , Dillard's et Kohl's KSS.N ont "une croissance bien inférieure à la moyenne où la baisse n'est pas entièrement prise en compte"

** Les actions de Dillard's, dont le dernier cours était de 609,40 $, ont augmenté d'environ 47 % depuis le début de l'année

** KSS a baissé de 5,7 % lundi à 21,87 $ et a augmenté d'environ 55 % depuis le début de l'année, tandis que Macy's a baissé de 3,4 % à 23,03 $ sur la journée et a augmenté d'environ 36 % depuis le début de l'année. Cependant, les actions de COLM étaient en hausse de 1,9 % sur la journée, mais affichaient une perte d'environ 33 % depuis le début de l'année

** Dans une conversation séparée sur les valeurs de la vente au détail, la fondatrice et CIO de Bokeh Capital Partners, Kim Caughey Forrest, a déclaré: "Il est difficile d'être un grand magasin de lignes générales aujourd'hui"

** La saison des fêtes est le moment où les gagnants et les perdants sont accentués dans le commerce de détail. Les magasins peu performants ne comblent généralement pas spontanément leurs lacunes pendant la période des fêtes de fin d'année", a ajouté Kim Caughey Forrest

Valeurs associées

COLUMBIA SPORTSW
56,1400 USD NASDAQ +1,67%
DILLARDS-A
612,850 USD NYSE -7,67%
KOHL'S
21,830 USD NYSE -5,93%
MACY'S
22,945 USD NYSE -3,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

