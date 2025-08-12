DigitalOcean s'envole après l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 550 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N augmentent de 1,4 % à 29,97 dollars

** DOCN annonce la fixation du prix de l'offre majorée de 550 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2030

** L'offre a été augmentée par rapport à la taille initiale de 500 millions de dollars

** L'action a clôturé en baisse de 10,6 % à 29,56 $ lundi après que DOCN a dévoilé l'offre

** Le prix de conversion initial de 39,17 dollars l'unité représente une prime d'environ 32,5 % par rapport au dernier prix de vente annoncé

** Le produit sera utilisé pour racheter une partie de ses obligations convertibles à échéance 2026 et pour payer le coût des options d'achat plafonnées, des transactions dérivées pour compenser la dilution

** 8 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; PT médian de 38,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action DOCN a baissé de 13,2 % depuis le début de l'année