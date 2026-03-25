DigitalOcean chute après une vente d'actions de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la plateforme de cloud computing DigitalOcean DOCN.N en baisse de 6,6 % à 79,28 $ en pré-marché après une levée de fonds supérieure à l'objectif ** DOCN annonce une offre d'environ 10,4 millions d'actions pour un produit brut d'environ 800 millions de dollars, contre 700 millions de dollars prévus

** Le prix de l'offre équivaut à 77 $, ce qui représente une décote de 9,3 % par rapport à la dernière vente d'actions mardi

** La société utilisera le produit net pour investir dans une capacité d'infrastructure supplémentaire, rembourser le prêt à terme et pour les besoins généraux de l'entreprise

** JP Morgan, Morgan Stanley et BofA sont les teneurs de livre conjoints, rejoints par Goldman Sachs, Citizens Capital Markets et MUFG

** La société DOCN, basée à Broomfield, Colorado, a environ 92 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de DOCN ont augmenté de 76,5 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 14 analystes est "achat"; PT médian 76,50 $, par LSEG