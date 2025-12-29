DigitalBridge s'envole après des informations selon lesquelles SoftBank serait sur le point de conclure un accord d'acquisition

29 décembre - ** Les actions de DigitalBridge DBRG.N ont bondi de 42,2 % à 5,88 $ avant le marché après que Bloomberg News ait rapporté que SoftBank 9984.T est sur le point de conclure un accord pour acquérir la société

** SoftBank pourrait annoncer un accord avec la société d'investissement en centres de données dès lundi, selon le rapport. ** L'action DBRG a plus que doublé depuis que les négociations ont été annoncées pour la première fois le 5 décembre

** La société, dirigée par le directeur général Marc Ganzi, est l'une des plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans l'infrastructure numérique et gère 108 milliards de dollars d'actifs ** Les entreprises investissent des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA en raison du boom de la demande

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 23 % depuis le début de l'année.