 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DigitalBridge s'envole après des informations selon lesquelles SoftBank serait sur le point de conclure un accord d'acquisition
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 10:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions de DigitalBridge DBRG.N ont bondi de 42,2 % à 5,88 $ avant le marché après que Bloomberg News ait rapporté que SoftBank 9984.T est sur le point de conclure un accord pour acquérir la société

** SoftBank pourrait annoncer un accord avec la société d'investissement en centres de données dès lundi, selon le rapport. ** L'action DBRG a plus que doublé depuis que les négociations ont été annoncées pour la première fois le 5 décembre

** La société, dirigée par le directeur général Marc Ganzi, est l'une des plus grandes entreprises mondiales spécialisées dans l'infrastructure numérique et gère 108 milliards de dollars d'actifs ** Les entreprises investissent des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA en raison du boom de la demande

** À la dernière clôture, l'action était en hausse de 23 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

DIGITALBR REIT RG-A
13,930 USD NYSE +2,24%
SOFTBANK GROUP
24,850 EUR Tradegate -73,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche, le 29 septembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump reçoit Netanyahu pour parler de l'avenir de la trêve à Gaza
    information fournie par AFP 29.12.2025 11:25 

    Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre lundi son allié Donald Trump en Floride pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza, au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Nucléaire iranien, Syrie, désarmement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank