DigitalBridge en hausse après des négociations en vue de son acquisition par SoftBank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 décembre - ** Les actions de la société d'infrastructure numérique DigitalBridge DBRG.N ont augmenté de 33% à 12,94 dollars ** La société est en pourparlers pour être acquise par SoftBank 9984.T , a déclaré vendredi à Reuters une source familière avec le sujet
**L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année, selon une source
** DigitalBridge et SoftBank n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters
** À la dernière clôture, DRBG a baissé d'environ 14% depuis le début de l'année
