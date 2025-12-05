 Aller au contenu principal
DigitalBridge en hausse après des négociations en vue de son acquisition par SoftBank
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions de la société d'infrastructure numérique DigitalBridge DBRG.N ont augmenté de 33% à 12,94 dollars ** La société est en pourparlers pour être acquise par SoftBank 9984.T , a déclaré vendredi à Reuters une source familière avec le sujet

**L'accord devrait être conclu d'ici la fin de l'année, selon une source

** DigitalBridge et SoftBank n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** À la dernière clôture, DRBG a baissé d'environ 14% depuis le début de l'année

