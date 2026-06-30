Digital Realty en baisse après l'offre secondaire de Blackstone, d'un montant de 2,3 milliards de dollars

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30 juin - ** Les actions de Digital Realty ( DLR.N ), une société d'investissement immobilier spécialisée dans les centres de données, ont reculé de 4,5% à 182 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** DLR a annoncé mardi matin la mise en vente d'environ 12,3 millions d'actions par des filiales de Blackstone BX.N au prix de 185 dollars, pour un montant total d'environ 2,28 milliards de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 2,9% par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** Les actions vendues dans le cadre de cette offre seront émises au profit de BX à la clôture de l’acquisition par DLR des participations du gestionnaire d’actifs dans des centres de données situés en Virginie

** Morgan Stanley est le seul chef de file de l’opération

** Depuis le début de l’année jusqu’à lundi, l’action DLR a progressé de 23%, surperformant la hausse de 12% enregistrée par le secteur immobilier de l’indice S&P 500 .SPLRCR

** 24 analystes sur 33 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, contre 9 qui recommandent de “conserver”; objectif de cours médian de 220 dollars, selon LSEG

** DLR, dont le siège est à Austin, au Texas, affiche une capitalisation boursière de 67 milliards de dollars, sur la base d’environ 351,4 millions d’actions en circulation