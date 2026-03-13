Digg supprime des emplois après avoir été confronté à la montée en puissance des robots d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Digg licencie du personnel en invoquant la "réalité brutale" de l'environnement numérique actuel et la montée en puissance de l'activité des robots utilisant l'intelligence artificielle, plus d'un an après que , l'agrégateur de contenu autrefois très populaire, a annoncé son retour sur le devant de la scène.

Le directeur général Justin Mezzell a déclaré dans un billet de blog vendredi que l'entreprise réduisait son équipe à un petit groupe de base après avoir échoué à trouver une adéquation produit-marché par rapport aux plateformes de médias sociaux établies.

La société a été confrontée à un afflux "sans précédent" d'agents d'intelligence artificielle sophistiqués et de comptes automatisés qui ont sapé les systèmes de vote et d'engagement de la plateforme.

"Lorsque vous ne pouvez pas croire que les votes, les commentaires et l'engagement que vous voyez sont réels, vous avez perdu la base sur laquelle une plateforme communautaire est construite", a déclaré M. Mezzell dans un communiqué.

Le fondateur de Digg, Kevin Rose, s'est associé à son ancien rival Alexis Ohanian pour racheter l'entreprise, car ils avaient parié sur un renouveau de la plateforme, alimentée par l'IA, qui attirait autrefois quelque 40 millions de visiteurs par mois.

Mezzell a déclaré que M. Rose reviendrait à Digg à temps plein à partir d'avril et qu'il dirigerait les efforts de reconstruction de la plateforme. "Nous n'abandonnons pas. Digg ne disparaîtra pas", a-t-il ajouté.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le nombre d'employés concernés.

Lancé en 2004 par Rose, alors âgé de 27 ans, Digg a été qualifié de "page d'accueil de l'internet" et était un rival de Reddit RDDT.N , une entreprise cofondée par Ohanian.

La plateforme a été vendue à l'incubateur technologique new-yorkais Betaworks en 2012 . La société LinkedIn de Microsoft MSFT.O s'est emparée de ses actifs les plus précieux, y compris les brevets.