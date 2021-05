Diffusion du Rapport Annuel 2020

Le groupe BD Multimedia annonce la publication de son rapport financier annuel au 31 décembre 2020, année marquée par l'impact de la pandémie sanitaire.



Néanmoins, le Groupe dispose d'un socle solide de produits, d'outils techniques et de compétences permettant une forte capacité de croissance future dans les domaines suivants :



Solutions de paiement, Carte de paiement,

Logiciels anti-fraude,

Univers du prépayée,

Parcours d'achat, commerce globalisé (multi-devise, change, etc.),

Réglementation, connaissance client, KYC (know your customer),

E-commerce, Place de marché,

Distribution physique et online,

Crypto-actifs, ICO.



Ce savoir-faire sera engagé dans la voie de la constitution d'une Fintech, tournée vers les nouveaux univers de croissance. La proposition de résolution concernant le changement de notre dénomination sociale en TRACTIAL symbolise cette orientation.



L'intégralité du rapport financier 2020, comprenant les rapports des Commissaires aux Comptes, est publié sur le site Euronext.



Ce rapport est consultable sur le site de la société dans la rubrique « Presse et publications/rapports annuels ».



Les actionnaires vont recevoir au cours du mois de mai leur convocation pour l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 10 juin 2021.