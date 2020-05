DIETSWELL : Résultats 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 27 mai 2020

RESULTATS 2019

Des résultats marqués par un marché pétrolier à l'arrêt et les investissements élevés réalisés sur le flotteur TrussFloat

Baisse du chiffre d'affaires contenue par la capacité de Factorig à maintenir une activité résiliente

Renforcement de la structure financière sur les premiers mois de 2020

Accélération du basculement du modèle économique vers les Energies Nouvelles avec une reconnaissance internationale croissante des succès de DOLFINES

DIETSWELL, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce aujourd'hui ses résultats audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2019.

Principales données

(Millions d'euros, normes françaises) Année 2019 Année 2018

Var

Chiffre d'affaires

Dont activités Oil & Gas

Dont activités Energies Nouvelles

6,0

5,9

0,1 7,1

7,1

- -15%

Marge brute

Dont activités Oil & Gas

Dont activités Energies Nouvelles



EBITDA1 0,41

0,50

(0,09)



(1,14) 1,19

1,45

(0,26)



0,02 Résultat net avant éléments exceptionnels

Eléments exceptionnels

Résultat net (1,53)

(1,13)2

(2,66) (0,25)

0,03

(0,28) Trésorerie / (dette) nette (1,06) (0,44) Fonds propres3 3,1 4,8 Fonds propres par action (€/action) 0,48 € 0,75 €

1 EBITDA : Résultat d'exploitation avant provisions et dépréciations

2 Dont 1,1 M€ de dépréciation exceptionnelle de l'appareil de forage Sedlar 160, ramenant sa valeur nette comptable à zéro

3 Incluant les avances conditionnées

Commentant ces résultats, Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DIETSWELL, a déclaré : « Dans un environnement pétrolier à l'arrêt marqué par les reports de campagnes de développement de nombreux opérateurs pétroliers, DIETSWELL est parvenu à limiter à 15% le recul de son chiffre d'affaires, grâce notamment à la contribution des activités Audit et Inspection menées par FACTORIG.

Cependant, l'aggravation en 2020 des déséquilibres du marché pétrolier nous a conduits à ramener à zéro la valeur résiduelle comptable de l'appareil de forage Sedlar 160, dégradant ainsi exceptionnellement nos comptes 2019 de 1,1 M€ supplémentaires.

Cette situation fortement et durablement détériorée du marché pétrolier qui impacte tous les acteurs du secteur nous renforce dans notre stratégie d'accélération de la mutation du modèle économique de DIETSWELL en direction des énergies renouvelables, en capitalisant sur les succès continus de notre filiale d'énergies renouvelables DOLFINES. L'Assemblée générale mixte de DIETSWELL du 8 septembre prochain consacrera ainsi définitivement la transition énergétique dans son modèle économique en modifiant sa dénomination sociale de DIETSWELL SA en DOLFINES SA. »

Activité Oil & Gas

Marché Oil & Gas

Malgré la reprise des prix du pétrole amorcée fin 2018, les fortes variations de cours qui ont suivi ont défavorablement pesé sur les décisions d'investissement des opérateurs pétroliers.

Au second semestre 2019, les cours du Brent se sont établis autour de 60 $/bl, avant de remonter brièvement vers 70$/bl en fin d'année et d'amorcer ensuite, avec les dissensions marquées entre grands producteurs de pétrole aggravées par la chute de la demande liée à la crise du Covid-19, un plongeon en direction de 20 $/bl au cours des quatre premiers mois de l'année 2020 - atteignant même un prix instantané négatif en avril.

La remontée du Brent vers 35 $/bl fin mai 2020 ne modifie pas la perception générale du marché, marqué à la fois par un surplus d'offre, un déficit de demande et la fermeture des frontières qui pénalise le déroulement des chantiers lancés avant la crise sanitaire. Il en résulte un retard évident et massif des investissements dans l'amont de la chaine.

Dépréciation complémentaire de 1,1 M€ de l'appareil de forage Sedlar 160

Dans ce contexte, DIETSWELL a décidé, en accord avec ses Commissaires aux Comptes, de passer un complément de provisions de 1,1 M€ pour ramener la valeur résiduelle de l'appareil de forage Sedlar 160 à zéro à fin décembre 2019. Cet appareil est stocké dans un enclos fermé, lui-même situé à l'intérieur de la zone portuaire fermée et gardiennée du port d'Almeria, en Espagne. Il reste opérationnel dans le cadre d'un éventuel contrat de forage ou de Work Over, après travaux de réactivation et d'inspection.

Au 31 décembre 2019, la valeur nette comptable résiduelle des deux appareils de forage Sedlar 160 et Sedlar 250 est ainsi de zéro. Toutes les options restent ouvertes pour leur valorisation sur le marché.

Activités Oil & Gas de DIETSWELL portées par FACTORIG

L'activité Audit & Inspection, développées par FACTORIG, a généré un chiffre d'affaires de 3,1 M€ (vs 4,2 M€ en 2018), soit plus de la moitié du chiffre d'affaires global. Plusieurs contrats significatifs d'inspection portant sur des appareils à terre et en mer ont été conclus et sont toujours en cours, notamment en Algérie, au Brésil, en Irak et aux Emirats Arabes Unis. Bien que les travaux soient suspendus du fait des fermetures actuelles de frontières, DIETSWELL s'attache à trouver des solutions permettant de poursuivre son activité. Ainsi, une prestation à distance a été effectuée pour un audit de rig en Chine.

L'activité de FACTORIG est pérenne du fait de la nécessité pour les opérateurs pétroliers de travailler avec des appareils dont la certification est validée. Les demandes pour ce type de conseils et de services visant à la fois à l'analyse et l'amélioration des performances des équipements et la sécurité des opérations sont ainsi en augmentation sensible.

Il est rappelé qu'il sera proposé à l'Assemblée Générale Mixte du 8 septembre prochain de DIETSWELL de filialiser FACTORIG à 100%. Cette opération permettra d'identifier plus nettement la valeur de ses activités. Elle permettra également à FACTORIG de mieux valoriser son expertise d'audit et d'inspection.

L'activité d'Assistance Technique a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 M€ (vs 2,7 M€ en 2018), tirant parti d'un ensemble de programmes de training dans le domaine puits-appareils de forage en collaboration avec la société spécialisée AEGIDE INTERNATIONAL.

Le chiffre d'affaires de l'activité Contracting s'est établi à 0,6 M€ (vs 0 M€ en 2018). Il a bénéficié d'une prestation d'ingénierie du bureau d'études ainsi que des travaux de suivi pour le compte d'ENAGAS sur l'appareil de forage de la plateforme Gaviota en Espagne.

Activité Energies Nouvelles

DIETSWELL a activé au 1er janvier 2019 DOLFINES SAS, filiale à 100% dédiée aux énergies renouvelables, dont le développement s'articule autour de sa plate-forme semi-submersible TrussFloat(TM), parfaitement adaptée aux applications éoliennes flottantes telles que la production d'électricité au réseau, l'électrification de plateformes Oil & Gas offshore, l'injection directe d'eau dans les champs O&G matures, la capture, l'utilisation et le stockage de carbone (CCUS) et la production d'hydrogène vert offshore.

Tout au long de 2019 et de façon accélérée sur les premiers mois de 2020, DOLFINES a poursuivi avec succès sa dynamique de projection sur l'avenir ainsi qu'en témoignent les développements technologiques et commerciaux suivants :

En janvier 2019, premier contrat d'ingénierie générateur de 0,1 M€ de chiffre d'affaires avec un acteur parapétrolier majeur pour le design préliminaire de trois unités flottantes de production d'électricité hors réseau autonomes et permettant d'alimenter des plateformes pétrolières en énergie complémentaire renouvelable (vent et soleil) ;

En juillet 2019, la validation sans réserve par l'ADEME de l'Etape-Clef Finale du Projet EOLFLOAT, intervenant au terme de trois années de conception et de développement du flotteur TrussFloatTM, souligne la pertinence du développement technologique retenu. Elle permet de positionner DOLFINES sur le marché des fermes flottantes avec un produit directement industrialisable, aux caractéristiques techniques et économiques extrêmement compétitives ;

En septembre 2019, Andreas Emmert rejoint DOLFINES comme Senior Commercial Manager, mettant au service de DOLFINES sa longue pratique du Business Development en environnement international pour élargir les possibilités de partenariats et de clientèle du flotteur TrussFloatTM ;

En mars 2020, DOLFINES SAS a signé un protocole d'accord avec la grande entreprise chinoise de construction navale CIMC RAFFLES pour dynamiser leurs activités d'éolien flottant en Europe et en Asie. CIMC RAFFLES possède toutes les compétences EPC et les infrastructures de construction nécessaires à une production industrielle en série d'éoliennes flottantes ;

En avril 2020, DOLFINES a été déclarée lauréate de la Marine Energy Alliance (MEA), afin de poursuivre le développement de son concept de production d'hydrogène vert offshore alimenté par l'éolien flottant, fondé sur sa technologie exclusive de plate-forme éolienne flottante TrussFloatTM. Outre l'accélération du développement technique et commercial des applications éoliennes flottantes permettant aux majors Oil & Gas d 'assurer une production offshore rentable dans les régions venteuses et dans un futur neutre en carbone en donnant une seconde vie à leurs infrastructures de production, cette reconnaissance permet à DOLFINES de développer son réseau de partenariats au sein de la communauté de l'hydrogène vert.

Eléments de rentabilité et de structure financière

La Marge Brute s'établit à 0,41 M€ (1,19 M€ en 2018). Le recul de la contribution des activités Oil & Gas n'a été que partiellement compensé par l'arrivée au quasi-équilibre de l'activité Energies Nouvelles.

L'EBITDA est de (1,14) M€, à comparer à 0,02 M€ en 2018. Le résultat net ressort à (2,66) M€. Il est impacté à hauteur de 1,1 M€ par un complément de provisions sur la valeur résiduelle de l'appareil de forage Sedlar 160.

Au 31 décembre 2019, la dette financière nette s'établissait à 1,06 M€ et la trésorerie à 0,3 M€.

A fin 2019, les fonds propres s'élevaient à 3,1 M€, soit 48 cents par action sur la base de 6 418 593 actions, dont 1,7 M€ d'avances conditionnées.

Sur les premiers mois de 2020, la conversion de 50 OCABSA sur les 300 émises en janvier 2020 a donné lieu à la création de 61 327 actions. Par ailleurs, le Conseil d'administration réuni le 6 mai 2020 ayant décidé de rembourser par anticipation la totalité des obligations convertibles émises en 2018 et en 2019 restant en circulation, 932 854 actions nouvelles ont été émises à cette fin, portant ainsi le capital social de DIETSWELL à 7 412 774 euros, composé d'autant d'actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Bénéficiant également de l'obtention du PGE et du règlement accéléré des factures clients sur les derniers mois, la trésorerie à date a été portée à 0,9 M€ et la dette financière nette réduite à 0,2 M€.

