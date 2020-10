DIETSWELL : DIETSWELL CHANGE DE NOM ET DEVIENT DOLFINES

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DIETSWELL du 15 septembre 2020 a approuvé le changement de dénomination sociale de « DIETSWELL » en « DOLFINES », précédente dénomination de sa filiale Energies Nouvelles, afin de consacrer définitivement la transition énergétique dans son modèle économique, prioritairement tourné vers l'immense marché de l'éolien offshore et l'accompagnement des opérateurs énergéticiens dans leur stratégie de réduction de leur empreinte carbone et d'amélioration de la rentabilité de leurs installations offshore.

La division des énergies renouvelables de DOLFINES s'appelle désormais DOLFINES New Energies.

Dès que les formalités liées au changement de dénomination sociale seront accomplies, DOLFINES fera connaître les nouveaux paramètres (mnémonique notamment) de son action cotée sur Euronext Growth.

Jean-Claude Bourdon, fondateur et Président de DOLFINES, a déclaré : « Vingt ans après sa création, DIETSWELL devient DOLFINES. Ce changement de nom traduit le repositionnement stratégique du groupe, déterminé à mettre au service de la lutte contre le réchauffement climatique sa large expertise acquise dans le secteur Oil & Gas. Nombreux sont les segments de cet extraordinaire marché des énergies vertes qui trouvent aujourd'hui, et encore plus demain, une application quasi-immédiate de cette expertise, qu'il s'agisse de l'éolien offshore, de la production d'hydrogène vert ou de la géothermie. Je veux ici partager ma profonde certitude de la qualité et du caractère opérationnel de notre positionnement sur ce marché gigantesque.

Dans un environnement économique complexe, les équipes DOLFINES travaillent sans relâche à la naissance de ce nouvel acteur des énergies renouvelables qui a déjà reçu de nombreuses manifestations concrètes de sa légitimité à proposer des solutions technologiquement et économiquement viables.

Pour autant, ce repositionnement fondamental ne nous conduit pas à délaisser nos activités Oil & Gas qui, notamment avec FACTORIG, connaissent de nombreux succès partout dans le monde auprès des grands opérateurs publics et privés avec la montée en puissance des enjeux de la digitalisation et de la recertification des installations, toujours plus exigeantes en termes de sécurité et d'opérabilité.

La relocalisation de nos capacités techniques et opérationnelles en France s'inscrit dans cette redéfinition stratégique majeure. Plus que jamais, DOLFINES se positionne comme un acteur indépendant français reconnu par ses clients internationaux au service de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. »

Activité Energies Nouvelles (DOLFINES New Energies)

Intensification de la mise en œuvre de la stratégie de co-développement de TrussFloat(TM)

Les équipes de DOLFINES New Energies poursuivent activement le développement commercial. La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie, annoncée en mars dernier, de co-développement de son flotteur semi-submersible TrussFloat(TM) avec un grand acteur du secteur de l'énergie a été intensifiée au cours des dernières semaines et pourrait conduire, le cas échéant, à un adossement industriel. Un des points d'appui majeur de cette démarche est la production d'hydrogène vert offshore.

De façon complémentaire, DOLFINES New Energies continue de travailler à de nouveaux partenariats avec des constructeurs, ports et fournisseurs de briques technologiques. Il est rappelé qu'une importante étape avait été franchie en avril 2020 avec la signature d'un protocole d'accord avec la grande entreprise chinoise de construction navale CIMC RAFFLES, ouvrant ainsi la voie à une coopération sur le développement commercial de l'éolien flottant en Europe et en Asie. Ces partenariats prendront tout leur sens lorsqu'une exploitation commerciale de TrussFloat(TM) sera ouverte.

Poursuite de la collaboration avec les partenaires de Marine Energy Alliance sur les perspectives du marché des énergies éoliennes offshore

Enfin, DOLFINES New Energies, lauréate en mai 2020 de la Marine Energy Alliance (MEA), poursuit son étroite collaboration avec les partenaires de MEA, ECN, EMEC, INNOSEA et Exceedence dans le développement technique et commercial de son concept de production d'hydrogène offshore alimenté par l'éolien flottant fondé sur sa technologie exclusive de plate-forme éolienne flottante TrussFloat(TM), comprenant la conception de base pour le prototype d'essais en haute mer, incluant les aspects de permis, la ligne d'exportation d'hydrogène et le système d'amarrage, l'optimisation du coût actualisé de l'énergie et l'étude de rentabilisation.

DOLFINES est ainsi pleinement associé aux perspectives du marché des énergies éoliennes offshore de grosse capacité (supérieures à 12 MW).

L'ensemble des informations présentant les avancées de DOLFINES New Energies se trouve sur le nouveau site www.dolfines.fr.

Activité Oil & Gas

Depuis juin 2020, FACTORIG a enregistré un net rebond de son activité après quatre mois très faibles liés aux confinements généralisés. Ce rebond atteste de la qualité de son positionnement dans le secteur de l'audit et de l'inspection, étendu aujourd'hui à la recertification obligatoire des équipements de contrôle des puits et à la gestion de leur réactivation, mais aussi aux nouveaux enjeux liés à la digitalisation et à l'extension de ses expertises aux énergies renouvelables. Dans toutes ces activités, FACTORIG capitalise sur l'ancienneté de ses relations avec ses clients et son excellente réputation qui en fait un partenaire historique et recherché.

Nombreux nouveaux contrats à l'international

En Amérique latine, après une intervention réussie au Brésil, FACTORIG poursuit son développement commercial avec de nouveaux contrats pour de grands opérateurs publics et privés en Argentine, au Brésil (1er volet d'un projet qui pourrait connaître des développements, notamment en termes de Rig revamping), au Mexique et en Bolivie.

La présence de FACTORIG au Maghreb a été renforcée avec le gain de quatre contrats en 2020 en Algérie. Par ailleurs, de récentes extensions de contrats ont été enregistrées, au Qatar notamment.

Enfin, le département Engineering de DIETSWELL a exécuté pour un client l'ingénierie d'une unité d'intervention légère permettant d'optimiser le processus d'abandon des puits sur les plateformes de mer du Nord.

Montée en puissance des inspections à distance et de la digitalisation

Capitalisant sur la digitalisation et l'intelligence dans l'utilisation de l'information, FACTORIG s'apprête à lancer son nouveau logiciel « DIGIFACT » tirant les conséquences de la transformation digitale de l'industrie Oil & Gas et exploitant les moyens puissants de la collecte, la transmission et l'analyse de données pour développer l'inspection et l'audit à distance.

En collaboration avec des ressources locales, les experts de FACTORIG ont réalisé avec succès des missions d'audit à distance pour des clients en Chine, en Malaisie, en Iraq, en Algérie, en Inde et en Argentine. Le retour d'expérience de ces missions a pu être mis au profit de la mise au point de DIGIFACT. Cette façon innovante d'opérer à distance est non seulement une réponse appropriée aux défis de la pandémie sanitaire actuelle, mais elle répond aussi et surtout à des exigences de contenu local de plus en plus strictes et permettra à DOLFINES d'accompagner ses clients dans la digitalisation de la gestion de leurs actifs et opérations.

Nouveau contrat en Géothermie

L'application de nos expertises aux énergies renouvelables trouve également un segment de marché naturel avec la Géothermie. Nous venons ainsi de signer un nouveau contrat sur un projet en Guadeloupe.

Publication des résultats du 1er semestre 2020 : 30 octobre 2020

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES (DIETSWELL jusqu'au 15 septembre 2020) est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Grâce à des équipes d'experts et à une structure flexible et réactive, DOLFINES propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DOLFINES effectue également des audits de haut niveau ainsi que des études pour le design d'équipements de forage et structures offshore, y compris pour l'industrie éolienne. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 29001 et ISO 14001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

