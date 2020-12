Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diess confirmé à la tête de Volkswagen pour transformer le groupe Reuters • 14/12/2020 à 21:22









(Actualisé avec annonces) FRANCFORT, 14 décembre (Reuters) - Le conseil de surveillance de Volkswagen VOWG_p.DE a apporté lundi son soutien sans faille au président du directoire Herbert Diess, confirmé à la tête d'une direction renouvelée pour transformer le groupe automobile allemand, mais sans lui accorder dès à présent la prolongation de mandat qu'il réclamait. Engagé dans une lutte de pouvoir face aux résistances des puissants représentants des salariés au sein du conseil, notamment Bernd Osterloh, Herbert Diess avait réclamé aux administrateurs une prolongation anticipée de son mandat, qui s'achève en 2023, ainsi qu'un soutien plus appuyé à ses projets de transformation du groupe. La réunion du conseil de surveillance devait se tenir jeudi mais a été avancée à ce lundi, son président, Hans Dieter Pötsch, ayant affiché sa volonté de trouver une issue à cette crise avant Noël. Herbert Diess souhaite procéder à des réductions de coûts en Allemagne afin de dégager des ressources pour un plan massif de basculement de la production vers les véhicules électriques, dans le but de faire de Volkswagen un groupe davantage orienté vers l'innovation technologique à l'image de l'américain Tesla TSLA.O . Il s'est toutefois heurté à l'opposition de Bernd Osterloh, principal représentant du personnel, sur plusieurs sujets majeurs, notamment des nominations au sein de l'équipe de direction et la prolongation de son mandat au-delà de 2023. A l'issue de sa réunion, le conseil de surveillance a annoncé que Volkswagen allait réduire ses frais généraux de 5% et ses coûts d'approvisionnement de 7% au cours des deux prochaines années. Il a également dit avoir voté à l'unanimité en faveur du plan de transformation du groupe vers les services de mobilité et les technologies numériques. "Au cours des prochaines années, le directoire mettra en oeuvre cette stratégie sous la direction d'Herbert Diess", a déclaré le conseil de surveillance. Il a aussi annoncé qu'Arno Antlitz allait devenir directeur financier en remplacement de Frank Witter, dont le départ programmé en juin prochain avait déjà été annoncé. Un nouveau poste de directeur chargé de la technologie va être créé à partir du 1er janvier et a été confié à Thomas Schmall. Murat Aksel, chargé des achats pour la marque Volkswagen, va pour sa part élargir cette fonction à l'ensemble du groupe à la même date. (Ludwig Burger et Jan Schwartz version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -2.79% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.30% TESLA NASDAQ +4.89%