Diesel-Les propriétaires de voitures Volkswagen ont droit à des indemnités, dit la justice allemande

KARLSRUHE, Allemagne, 25 mai (Reuters) - Les propriétaires de véhicules Volkswagen VOWG_p.DE équipés d'un logiciel de manipulation des émissions polluantes des moteurs diesel sont en droit de réclamer des indemnités au constructeur, a décidé lundi la justice allemande. Le groupe automobile allemand a reconnu en septembre 2015 avoir eu recours à un logiciel de manipulation des émissions polluantes de ses moteurs diesel pour fausser les tests aux Etats-Unis. La fraude dont le constructeur est accusé porte sur plus de 11 millions de véhicules dans le monde et a d'ores et déjà coûté plus de 30 milliards de dollars au groupe en frais juridiques, amendes et dédommagements. Aux Etats-Unis, la plupart des propriétaires de voitures concernées par le scandale ont accepté un accord à 25 milliards de dollars en 2016 mais Volkswagen a longtemps fait valoir que les automobilistes allemands n'étaient pas habilités à réclamer des indemnités en raison de différences de législation. En février, le groupe a cependant accepté de verser 830 millions d'euros à la Fédération des associations allemandes de consommateurs (VZBV), qui avait lancé une action en justice collective contre le constructeur dans le cadre du "dieselgate". (Ursula Knapp; version française Claude Chendjou, édité par)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA -0.36%