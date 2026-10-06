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Didier Deleage prend les rênes de la Direction de la gestion d’actifs de l’AMF
information fournie par Agefi Asset Management 06/10/2026 à 08:00

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Didier Deleage, actuel directeur adjoint de la Direction de la gestion d’actifs à l’Autorité des marchés financiers, devient secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la gestion d’actifs à compter de ce jeudi 1er octobre.

Il succède à Philippe Sourlas, en poste depuis janvier 2019 et qui quitte la Direction de la gestion d’actifs plus de 10 ans après l’avoir rejointe. Philippe Sourlas est nommé secrétaire général adjoint en charge de la Direction de la régulation et des affaires internationales de l’AMF. Il remplace Jérôme Reboul, lequel rejoint la Cour des comptes en tant que conseiller maître.

Avant de rejoindre l’AMF en octobre 2019, Didier Deleage a occupé les postes de directeur des opérations et de directeur général d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) durant son passage entre 2014 et 2019. Il a également siégé au conseil d’administration de l’Association française de la gestion financière (AFG) de 2006 à 2014. Didier Deleage était membre de la commission « infrastructures et prestataires » et vice-président de la commission « comptabilité et reporting ».

Durant cette même période, il a occupé les fonctions de directeur des opérations puis de directeur général délégué de HSBC Global Asset Management en France. Après avoir commencé sa carrière en tant qu’auditeur dans le secteur financier en 1995 chez Coopers & Lybrand, Didier Deleage a occupé les fonctions de responsable du contrôle interne et de secrétaire général au sein de l’ex-Sinopia AM de 1997 à 2005.

Une décennie de supervision de gestion d’actifs

Durant sa décennie passée à la Direction de la gestion d’actifs, Philippe Sourlas a entre autres supervisé, avec le concours de Didier Deleage, le déploiement de la nouvelle interface Rosa entre le régulateur et les gestionnaires d’actifs. Son mandat a aussi été celui de la suppression des commissions de mouvement dans les fonds et de la mise en application de diverses régulations européennes.

Ces réglementations ont eu trait à la gestion de la liquidité dans les fonds, à la finance durable (SFDR, taxonomie, préférences des investisseurs dans MiFID 2), à la cybersécurité ( Dora ) ou encore à de nouveaux instruments financiers (fonds de long terme Eltif). L’AMF s’est d’ailleurs montrée très active dans la lutte contre l'éco-blanchiment dans les fonds durant le mandat de Philippe Sourlas, qui avait succédé à Xavier Parain.

En début d’année, l’AMF avait détaillé ses priorités dans le secteur de la gestion d’actifs pour 2026. La liste incluait entre autres des campagnes de contrôles Spot sur la gestion des risques, les politiques de rémunération, ainsi que la sélection et le suivi des participations dans le capital investissement. La tokenisation et la finance durable y figuraient également.

« À la suite de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les fonds d’investissement de long terme (Eltif), nous avons des travaux en cours sur la refonte des gammes de fonds sur le plan national. Cela faisait quelque temps que nous n’avions pas réexploré la question des règles entourant les sociétés de gestion. Entre autres thématiques, nous pouvons citer l’organisation des gestionnaires spécialisés sur le non coté, en particulier les gestionnaires étrangers. La question des critères de présence physique en France se pose », avait précisé Philippe Sourlas.

Adrien Paredes-Vanheule

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