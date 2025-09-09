Dick's Sporting Goods progresse après que Citigroup l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de Dick's Sporting Goods

DKS.N augmentent d'environ 2 % à 216,77 $ avant le marché

** Citigroup fait passer l'action de "neutre" à "acheter", citant la combinaison de DKS et FL qui sera une "force puissante" dans les chaussures et les vêtements de sport; augmente les prévisions de 225 $ à 280 $

** La maison de courtage ajoute que le nouveau pouvoir d'achat de DKS auprès des marques les plus importantes et les plus recherchées dans le domaine de l'athlétisme devrait en faire un "tueur de catégorie"

** "Bien que l'assortiment de produits DKS soit considéré comme discrétionnaire par la plupart des gens, il y a une composante basée sur les besoins... Les sports de la jeunesse nécessitent un équipement qui est toujours mis à jour, et les enfants grandissent toujours", dit la maison de courtage

** Onze des 26 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou supérieure et 15 comme "conservée"; la prévision médiane est de 234,50 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 2 % depuis le début de l'année