Dianthus Therapeutics progresse après le succès d'un essai à mi-parcours pour un médicament contre l'affaiblissement musculaire

8 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Dianthus Therapeutics DNTH.O augmentent de 17 % à 31 dollars avant l'ouverture du marché

** Le médicament expérimental claseprubart de DNTH a amélioré les symptômes chez les adultes atteints de myasthénie généralisée lors d'un essai de phase intermédiaire, selon la société

** L'essai de 13 semaines a porté sur 65 patients, qui ont reçu des injections sous la peau toutes les deux semaines, à raison de 300 mg, 600 mg ou d'un placebo

** Les deux doses du médicament ont entraîné des améliorations statistiquement significatives des fonctions quotidiennes et de la force musculaire, dès la première semaine et jusqu'à la 13e semaine

** Dianthus prévoit de rencontrer les autorités de réglementation américaines après cette étude de phase 2 et vise à démarrer un essai de phase avancée en 2026

** À la dernière clôture, l'action DNTH a progressé de 21,6 % depuis le début de l'année