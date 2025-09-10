Dianthus Therapeutics poursuit son redressement après une levée de fonds de 251 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre -

** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O sont en hausse de 7,1 % en pré-marché à 38,08 $ après une levée de fonds supérieure à l'objectif

** Dianthus, dont le siège est à New York, a annoncé mardi en fin de journée () le prix de ~7,6 millions d'actions, y compris ~1,1 million de bons de souscription préfinancés, pour un produit brut de ~251 millions de dollars

** Le prix d'offre de 33 $ représente une décote de 7,2 % par rapport à la dernière vente d'actions le mardi

** Les actions de DNTH ont augmenté de 20 % le lundi après l'obtention d'un essai clinique de phase intermédiaire par la société

** Jefferies, TD Cowen, Evercore et Stifel sont les co-responsables de l'offre

** Les actions ont augmenté de 90 % au cours des trois derniers mois, ce qui leur permettra d'augmenter de 63 % en 2024

** La note moyenne des 13 analystes est "strongbuy" et le PT médian est de 51,50 $, selon les données de LSEG