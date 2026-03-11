Dianthus Therapeutics perd du terrain en pré-marché après une augmentation de son offre d'actions à 625 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O ont baissé de 1,6 % à 85,52 $ en pré-marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif

** La société de biotechnologie a annoncé mardi dernier ~7,7 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 402 468 actions, à 81 $ pour une augmentation brute de 625 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 6,8 % par rapport à la dernière vente de l'action à 86,92 $ mardi ** Les actions de DNTH ont bondi de 21,5 % le lundi après que son médicament contre les maladies nerveuses a montré une réponse plus rapide que prévu dans un essai de stade avancé ** Les actions ont encore augmenté de 9,7 % mardi après que la société a lancé lundi dernier une offre de 400 millions de dollars pour faire avancer les activités de développement clinique et préclinique, les activités de préparation commerciale et à d'autres fins

** Jefferies, TD Cowen, Evercore, Stifel, Guggenheim et William Blair sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 111% depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 23,38 $ il y a un an

** La note moyenne de 15 analystes est "strong buy"; le PT médian de $124 implique une hausse de ~43% par rapport à la dernière clôture, selon LSEG