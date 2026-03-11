 Aller au contenu principal
Dianthus Therapeutics perd du terrain avant la mise sur le marché après une augmentation de la vente d'actions de 625 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mars - ** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O ont baissé de 1,6 % à 85,52 $ avant la mise sur le marché, après une augmentation de capital supérieure à l'objectif fixé ** La société de biotechnologie a annoncé tard mardi ~7,7 millions d'actions, y compris les bons de souscription préfinancés pour acheter 402 468 actions, à 81 $ pour une augmentation brute de 625 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 6,8 % par rapport à la dernière vente de l'action à 86,92 $ mardi ** Les actions de DNTH ont bondi de 21,5 % le lundi après que son médicament contre les maladies nerveuses a montré une réponse plus rapide que prévu dans un essai de stade avancé ** Les actions ont encore augmenté de 9,7 % mardi après que la société ait lancé 400 millions de dollars d'offre pour faire avancer les activités de développement clinique et préclinique, les activités de préparation commerciale et à d'autres fins

** Jefferies, TD Cowen, Evercore, Stifel, Guggenheim et William Blair sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de 111% depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 23,38 $ il y a un an

** La note moyenne de 15 analystes est "strong buy"; le PT médian de $124 implique une hausse de ~43% par rapport à la dernière clôture, selon LSEG

