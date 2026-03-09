Dianthus bondit après que le médicament contre les maladies nerveuses a montré une réponse plus rapide que prévu lors d'un essai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Dianthus Therapeutics DNTH.O augmentent de 26% pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre ans, soit 82,27 dollars

** La société déclare qu'elle est parvenue à une décision précoce "go" sur son médicament expérimental pour une maladie rare des nerfs, en avance sur le calendrier dans un essai en phase avancée

** Une décision "go" signifie que l'essai a montré suffisamment de succès pour que la société puisse passer à l'étape suivante de l'essai

** DNTH teste le médicament, claseprubart, chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique, une maladie auto-immune rare dans laquelle l'organisme attaque le revêtement protecteur des nerfs, provoquant faiblesse, engourdissement et perte d'équilibre

** L'entreprise a atteint son objectif plus tôt que prévu, 20 patients ayant répondu au médicament avant que les 40 patients n'aient terminé la première partie de l'essai

** La décision est en avance sur le calendrier et dépasse nos attentes", selon les analystes de Cantor, qui la qualifient d'"événement clinique à risque" soutenant une demande potentielle d'autorisation de mise sur le marché

** En 2025, DNTH a augmenté de 77,6 %