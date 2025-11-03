Diamondback Energy vend les actifs de son unité pour 670 millions de dollars et dépasse ses estimations de bénéfices

(Ajoute le contexte de la cession dans les paragraphes 3-5, les commentaires du directeur général dans les paragraphes 7-9 et le commentaire de l'analyste dans le paragraphe 11) par Vallari Srivastava

Diamondback Energy FANG.O a battu lundi les estimations de bénéfices trimestriels et a déclaré qu'elle vendrait les actifs non-Permian de sa filiale Viper Energy VNOM.O pour 670 millions de dollars à un affilié de GRP Energy Capital et Warwick Capital Partners.

Les producteurs de schiste américains se tournent vers la vente d'actifs, car les actionnaires privilégient de plus en plus la discipline des dépenses et les rendements réguliers plutôt qu'une croissance rapide dans un marché pétrolier incertain.

La transaction, qui devrait être conclue au premier trimestre 2026, devrait permettre à Diamondback de se rapprocher de son objectif de lever 1,5 milliard de dollars grâce à des cessions et de réduire sa dette.

Le mois dernier, Diamondback a vendu Environmental Disposal Systems pour 694 millions de dollars et a cédé sa participation dans l'opérateur de pipelines EPIC Crude Holdings pour 504 millions de dollars.

En juin, Viper Energy a acquis Sitio Royalties dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 4,1 milliards de dollars, afin d'étendre sa présence dans les principaux champs pétrolifères des États-Unis, y compris dans le bassin permien.

La production totale de Diamondback a bondi de plus de 65 % pour atteindre 942 946 barils d'équivalent pétrole par jour (boepd) au troisième trimestre.

Toutefois, le directeur général Kaes Van't Hof a déclaré que, dans le contexte macroéconomique actuel, il estimait qu'il n'était pas nécessaire d'augmenter le nombre de barils de pétrole tant qu'il n'y aurait pas de signal de prix adéquat.

Kaes Van't Hof a déclaré qu'il maintiendrait les volumes de pétrole à peu près au même niveau et qu'il se concentrerait sur l'optimisation du flux de trésorerie disponible pour payer les dividendes, racheter des actions et réduire la dette.

Le producteur a relevé ses prévisions de production annuelle de 2 %, soit de 910 000 à 920 000 boepd.

Au cours du trimestre, le prix réalisé par Diamondback pour le pétrole a chuté de 11,7 % pour atteindre 64,60 $ le baril. Le prix moyen du Brent de référence LCOc1 a chuté de plus de 13 % par rapport à l'année précédente, les augmentations de production de l'OPEP et le ralentissement de la demande mondiale ayant pesé sur les prix.

James West, analyste chez Melius Research, a déclaré que même si les résultats étaient solides, "ils n'étaient peut-être pas suffisants".

Les actions de la société ont glissé de 1,6 % dans les échanges après la cloche.

La société basée à Midland, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action au troisième trimestre, par rapport aux attentes moyennes des analystes de 2,93 dollars, selon les données compilées par LSEG.