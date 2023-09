Diagnostic clinique: Novacyt finalise le rachat du britannique Yourgene

(AOF) - Novacyt annonce la finalisation de l'acquisition par sa filiale britannique Novacyt UK de la totalité du capital social de Yourgene Health plc, groupe international de diagnostic moléculaire. Le spécialiste du diagnostic clinique précise que sa cible « développe, fabrique et commercialise principalement des solutions simples et précises de diagnostic moléculaire et de dépistage pour la santé reproductive et la médecine de précision ».

Le portefeuille de produits de diagnostic in vitro de Yourgene comprend des diagnostics prénataux non invasifs (DPNI) pour la détection de la trisomie et d'autres troubles génétiques, des tests de dépistage de la mucoviscidose, des tests rapides invasifs d'aneuploïdie et des tests de génotypage DPYD. Le siège de Yourgene se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et la société possède des bureaux à Taipei (cession en cours), à Singapour, aux États-Unis et au Canada.

Novacyt estime que cette acquisition crée une société internationale de diagnostic plus importante et spécialisée, augmentant la portée et la diversification nécessaires pour accélérer la croissance de son chiffre d'affaires et créer de la valeur à long terme.

Le Dr. John Brown et Lyn Rees, respectivement ancien président et directeur général de Yourgene, rejoindront le conseil d'administration de Novacyt en tant que membres non exécutif et exécutif, d'abord en qualité de membres sans droit de vote, puis en tant que membres à part entière, sous réserve de la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.