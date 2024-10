Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: vend ses parts dans Guinness Nigeria à Tolaram information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui avoir finalisé la vente de sa participation dans Guinness Nigeria PLC à Tolaram. Cette opération avait été annoncée le 11 juin 2024.



Guinness Nigeria PLC continuera la production et la distribution à l'échelle nationale de Guinness et de ses autres marques fabriquées localement au Nigeria, sous un accord de licence et de redevance reflétant le modèle opérationnel de bière efficace et flexible de Diageo.



Cette transaction s'inscrit dans l'Ambition de Croissance de Diageo visant à assurer la prochaine phase de croissance durable de l'entreprise.





