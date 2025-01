Diageo: un rapport dévoile les prochaines tendances de conso information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Diageo a dévoilé aujourd'hui son rapport annuel sur les tendances mondiales qui révèle 'comment et pourquoi les consommateurs socialiseront au cours de l'année prochaine'.



Basé sur l'analyse par l'IA de plus de 160 millions de conversations en ligne à travers le monde, l'étude a découvert et classé cinq tendances clés de consommation mondiale: le néo-hédonisme, le bien-être conscient, la réalité en expansion, l'appartenance collective et les marques d'amélioration.



Le rapport prédit pour 2025 une montée en puissance de plusieurs tendances chez les consommateurs comme le 'zebra striping', qui consiste à alterner entre boissons alcoolisées et non-alcoolisées.



Les consommateurs dépenseront également plus pour des produits ou expériences uniques, cherchant à vivre des moments mémorables.



L'intégration de l'IA dans la vie quotidienne est en forte hausse, avec un intérêt croissant pour des applications pratiques comme les assistants bancaires ou les applications de fitness.



Enfin, une recherche de connexions profondes dans des communautés en ligne et hors ligne est en forte augmentation, avec une hausse de 121 % des discussions sur ce sujet.





