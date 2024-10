Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: teste le système Everpour dans des bars de Dublin information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Diageo annonce tester Everpour, un nouveau système de distribution de spiritueux avec des fûts réutilisables, dans sept bars autour de Dublin.



Ce projet, qui commence avec Smirnoff, vise à réduire les émissions de carbone.



Développé en partenariat avec Hodges & Drake, Everpour remplit automatiquement les bouteilles et les fûts vides sont recyclés après une longue utilisation.



L'essai permettra de remplacer au moins 500 bouteilles en verre par fût, avec une réduction des émissions de carbone de plus de 50 % par litre.



'Nous sommes très enthousiastes à l'idée que Smirnoff soit la première marque à tester Everpour, combinant praticité pour les barmans et durabilité pour notre entreprise', a commenté Stephanie Jacoby, Vice-Présidente Senior Vodka chez Diageo.







Valeurs associées DIAGEO 2 554,75 GBX LSE +0,48%