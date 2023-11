Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: sévèrement sanctionné après un avertissement information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Diageo a prévenu vendredi que son résultat opérationnel pâtirait de ses contre-performances dans la région Amérique latine et Caraïbes, un avertissement qui faisait lourdement chuter son titre en Bourse de Londres.



L'action du groupe britannique de vins et spiritueux décroche actuellement de plus de 12%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice FTSE 100, qui perd 0,9% au même moment.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Diageo dit s'attendre à un ralentissement de sa croissance sur le premier semestre de l'exercice 2023/24, qui se clôturera fin décembre, en comparaison du second semestre 2022/2023 qui s'est achevé le 30 juin dernier.



Il explique anticiper sur le semestre en cours une chute de l'ordre de 20% de ses ventes dans la région Amérique latine et Caraïbes, qui représente aujourd'hui 11% de son chiffre d'affaires.



En conséquence, son résultat opérationnel du premier semestre 2023/2024 devrait s'inscrire en repli organique par rapport à celui du premier semestre de l'exercice 2022/2023.



Diageo précise toutefois prévoir une amélioration 'graduelle' de ses performances organiques lors du second semestre de l'exercice 2023/2024, une perspective insuffisante pour rassurer les investisseurs.



'La vraie question est de savoir quand ces pressions vont s'alléger et à quel moment le groupe entend renouer avec une croissance de son bénéfice opérationnel supérieure à celle de son chiffre d'affaires', réagit un analyste.





