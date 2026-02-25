Diageo revoit ses prévisions à la baisse et réduit son dividende en raison de l'affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Chine

Diageo est confronté à la faiblesse de la demande américaine et chinoise, ce qui a un impact sur les ventes

Le nouveau directeur général Dave Lewis veut réduire l'endettement et relancer la croissance

Les ventes aux États-Unis baissent de 9,3 %, les tequilas chutent de plus de 23 %

Diageo DGE.L a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois en quatre mois et a réduit son dividende, ses premiers résultats sous la direction du nouveau patron Dave Lewis montrant que la faiblesse de la demande américaine et chinoise continue de peser sur le plus grand fabricant de spiritueux au monde.

"La performance des spiritueux américains a reflété la pression sur le revenu disponible et la pression concurrentielle d'alternatives plus abordables pour répondre à un portefeuille de consommateurs plus tendu", a déclaré M. Lewis dans la déclaration des résultats semestriels de Diageo.

M. Lewis, qui a pris les rênes du fabricant de whisky Johnnie Walker et de bière Guinness en janvier, doit relever le défi de réduire la dette et de relancer la croissance dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douane aux États-Unis, de ralentissement de la demande en Chine, de fragilité du moral des consommateurs à l'échelle mondiale et d'évolution des préférences de certains d'entre eux en matière de consommation d'alcool.

Sa nomination fait suite à la démission abrupte de Debra Crew, sous la direction de laquelle Diageo a subi un avertissement sur résultats en Amérique latine, un ralentissement significatif de la croissance mondiale et un malaise croissant parmi les investisseurs qui exigent à la fois une réduction de la dette et un plan crédible pour relancer les ventes du géant de la boisson en difficulté.

Diageo a déclaré qu'il s'attend désormais à ce que les ventes organiques de 2026 diminuent de 2 à 3 % et que le bénéfice d'exploitation organique soit stable ou en hausse à un chiffre. Elle avait précédemment prévu des ventes stables ou légèrement inférieures et une croissance des bénéfices à un chiffre faible ou moyen.

Les ventes de la société aux États-Unis ont baissé de 9,3 %, les ventes de tequilas telles que Don Julio, qui ont été un important moteur de croissance, ayant chuté de plus de 23 %.

La société a déclaré un acompte sur dividendes de 20 cents par action, en baisse par rapport aux 40,5 cents de l'année précédente, et a fixé un plancher de 50 cents par an pour le dividende.