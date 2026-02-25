Diageo réduit ses prévisions de ventes annuelles avec le ralentissement de la demande aux USA

Diageo DGE.L a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour la deuxième fois en près de quatre mois et a réduit son dividende mercredi, alors que ses premiers résultats sous la direction de son nouveau directeur général Dave Lewis ont montré que la faiblesse de la demande américaine continuait de peser sur le plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, qui a pris ses fonctions en janvier, doit relever le défi de réduire la dette et de relancer la croissance dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douane aux États-Unis, de ralentissement de la demande en Chine, de fragilité du moral des consommateurs à l'échelle mondiale et d'évolution des préférences de certains consommateurs en matière de boissons alcoolisées.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a déclaré qu'il s'attendait désormais à une baisse entre 2% et 3% de ses ventes organiques en 2026, alors qu'il prévoyait auparavant des ventes stables ou en légère baisse.

(Aatrayee Chatterjee et Shashwat Awasthi à Bangalore, Emma Rumney à Londres, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)