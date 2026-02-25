 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Diageo réduit ses prévisions de ventes annuelles avec le ralentissement de la demande aux USA
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 08:36

Diageo DGE.L a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles pour la deuxième fois en près de quatre mois et a réduit son dividende mercredi, alors que ses premiers résultats sous la direction de son nouveau directeur général Dave Lewis ont montré que la faiblesse de la demande américaine continuait de peser sur le plus grand fabricant mondial de spiritueux.

Dave Lewis, qui a pris ses fonctions en janvier, doit relever le défi de réduire la dette et de relancer la croissance dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douane aux États-Unis, de ralentissement de la demande en Chine, de fragilité du moral des consommateurs à l'échelle mondiale et d'évolution des préférences de certains consommateurs en matière de boissons alcoolisées.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a déclaré qu'il s'attendait désormais à une baisse entre 2% et 3% de ses ventes organiques en 2026, alors qu'il prévoyait auparavant des ventes stables ou en légère baisse.

(Aatrayee Chatterjee et Shashwat Awasthi à Bangalore, Emma Rumney à Londres, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

DIAGEO
1 771,500 GBX LSE -5,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • air liquide 2 (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide annonce le succès d'une émission obligataire
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:23 

    Air Liquide a dévoilé le succès d'une émission obligataire multi-tranches de 640 millions de francs suisses (environ 702 millions d'euros). Réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du groupe, cette opération se répartit en trois tranches ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
    information fournie par Zonebourse 25.02.2026 09:20 

    Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR. En parallèle, le groupe français conclura un accord ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse
    information fournie par AFP 25.02.2026 09:09 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert en hausse mercredi, profitant d'un certain apaisement des craintes sur l'intelligence artificielle avant les résultats du mastodonte Nvidia, et digérant une floppée de résultats d'entreprises. Vers 08H05 GMT, dans les ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.02.2026 08:55 

    (Actualisé avec LVMH, Vinci, Aston Martin, HSBC, Diageo, Santander, Haleon, Iberdrola, JET2, GSK, Ageas, Wolters Kluwers, SBB) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank