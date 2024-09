Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: prévisions inchangées malgré un contexte 'difficile' information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de spiritueux Diageo bondit jeudi à la Bourse de Londres, après avoir réaffirmé ses perspectives en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile'.



L'action du propriétaire, entre autres, du gin Gordon's, du rhum Captain Morgan et de la vodka Smirnoff gagne plus de 4%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100.



A Paris, son concurrent Pernod-Ricard en profite pour reprendre autour de 4,7% dans son sillage.



Lors de la publication de ses résultats annuels, fin juillet, Diageo avait fourni des prévisions relativement vagues, suggérant que les conditions observées vers la fin de l'exercice écoulé se poursuivraient au cours du nouvel exercice 2024/2025.



Dans un communiqué diffusé avant l'assemblée générale annuelle qui se tient aujourd'hui, Debra Crew, sa directrice générale, souligne que ces commentaires sont toujours d'actualité.



'L'environnement mondial reste difficile, que ce soit pour le secteur dans son ensemble ou Diageo lui-même', a-t-elle souligné.



Si la cadre dirigeante met en évidence le comportement 'prudent' des consommateurs, elle souligne aussi que l'entreprise aspire toujours à renforcer la résistance de ses activités via son excellente opérationnelle, des mesures de productivité et des investissements stratégiques, avec l'objectif de gagner des parts de marché.



'Je suis persuadée que les fondamentaux du marché des boissons alcoolisées, et des spiritueux en particulier, demeure solide', a poursuivi Debra Crew.



De son point de vue, les mesures récemment engagées par Diageo permettront au groupe d'être bien positionné pour surperformer le marché une fois que le moral des consommateurs se sera amélioré.





