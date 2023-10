Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: nouveau programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau programme de rachat d'actions. Ce programme de rachat d'actions rapportera jusqu'à 1,0 milliard de dollars de capital aux actionnaires et devrait être achevé avant la fin de l'exercice 2024.



Diageo a conclu un accord non discrétionnaire avec Merrill Lynch International pour permettre à la société de racheter des actions. Cet accord débutera le 12 octobre 2023 et prendra fin au plus tard le 26 juin 2024.



L'objectif du nouveau programme de rachat d'actions est de réduire le capital social de Diageo. Toutes les actions rachetées en vertu de cet accord seront annulées.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +1.21%