Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: nomme son futur directeur financier information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - Diageo annonce aujourd'hui que Nik Jhangiani rejoindra la société en tant que directeur financier à l'automne 2024. Il rejoindra par la même occasion le conseil d'administration et le comité exécutif de Diageo.



Il succédera ainsi à Lavanya Chandrashekar qui quittera simultanément le comité exécutif et le conseil d'administration après trois ans en tant que directeur financier et six ans au sein de l'entreprise.



Nik Jhangiani est actuellement directeur financier de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), le plus grand embouteilleur de Coca-Cola au monde avec un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards d'euros en 2023, poste qu'il occupe depuis 2016.



Selon RBC, la faible performance du cours de l'action de Diageo (-25% sur un an, -5% depuis le début de l'année) reflète en partie des interrogations autour de la communication financière et certains faux pas perçus de la part de la haute direction.



Le titre gagne près de 1% ce matin.





Valeurs associées DIAGEO Euronext Paris 0.00% DIAGEO LSE +1.06%