Diageo: les spéculations autour de Guinness sont démenties information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Diageo a démenti dimanche les spéculations évoquant une éventuelle cession de sa marque de bière Guinness et de sa participation dans la maison de champagne Moët Hennessy, propriété de LVMH.



'Nous prenons note des récentes informations de presse autour de la marque Guinness et de notre participation au sein de Moët Hennessy et pouvons confirmer que nous n'avons l'intention de céder aucune d'entre elles', déclare le géant britannique des spiritueux dans un bref communiqué.



Le titre Diageo avait grimpé de plus de 4% vendredi suite à la publication d'un article de Bloomberg faisant état d'une possible vente ou scission de Guinness ainsi que d'un examen de sa participation dans Moët Hennessy.



Après le démenti publié hier, le titre repartait à la baisse pour accuser un repli de 0,8% lundi matin en Bourse de Londres.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC estiment qu'il existe d'autres moyens pour le groupe afin de faire face à l'environnement opérationnel compliqué du moment.



'Ce que nous attendons, ou du moins ce que nous espérons, c'est que l'équipe de direction renonce à ses objectifs d'une croissance organique et d'une progression l'Ebit de 5% à 7% sur le moyen terme', explique le courtier canadien.



Pour le broker, la priorité aujourd'hui consiste davantage à 'réduire les investissements en capital fixe et dans le fonds de roulement, ce qui permettrait de doper le flux de trésorerie et d'accélérer la réduction de la dette'.



RBC plaide aussi pour une 'approche plus ferme en matière de contrôle des coûts, en particulier dans le marketing, un poste dans lequel les dépenses de Diageo ont été bien trop incontrôlées', conclut-il.



Diageo prévoit de publier ses résultats semestriels le 4 février, avant la tenue d'une réunion d'investisseurs qui sera notamment consacrée à Guinness lors des 19 et 20 mai prochains.





Valeurs associées DIAGEO 2 487,00 GBX LSE -0,66%