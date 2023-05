Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: les actions ne sont plus cotées à Dublin information fournie par Cercle Finance • 31/05/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - Diageo a fait savoir hier que ses actions ordinaires n'étaient désormais plus cotées sur Euronext Dublin.



Cette radiation n'affectera pas les cotations de Diageo à la Bourse de Londres (DGE) ni celles de la Bourse de New York (DEO).



'La radiation n'aura pas non plus d'impact sur les opérations quotidiennes de Diageo en Irlande', rassure la société.





