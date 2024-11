Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Diageo: lance une solution de dégustation assistée par l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - Diageo annonce le lancement de 'FlavorPrintConnect', une plateforme présentée comme 'une première dans l'industrie', s'articulant autour de la découverte multisensorielle du Scotch Whisky.



Combinant kits de dégustation de whisky et masterclass numérique assistée par IA, cette plateforme permet aux utilisateurs de goûter une sélection de la produits de la gamme puis de comparer leurs notes avec celles de leurs amis et des maîtres assembleurs de Diageo. Ils pourront ainsi établir leur profil aromatique.



Basée sur la plateforme AI propriétaire de Diageo, cette expérience proposera alors des recommandations personnalisées pour les participants.



Disponible initialement au Royaume-Uni, le kit inclut des échantillons et des accessoires de dégustation, offrant 'une nouvelle approche immersive' aux amateurs de whisky rares.





