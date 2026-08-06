Diageo lance un plan d'économies d'un milliard de dollars

Diageo DGE.L a annoncé jeudi le lancement d'un programme de restructuration, initié par son nouveau directeur général Dave Lewis et visant à économiser un milliard de dollars sur trois ans, le premier producteur mondial de spiritueux anticipant une faible croissance à un chiffre de ses ventes jusqu’en 2029.

Les investisseurs espèrent que cette réorientation stratégique, dont les détails seront dévoilés plus tard dans la journée, marquera un tournant après des années de stagnation ou de baisse des ventes, de faiblesse sur les marchés clés et de chute du cours de l’action, permettant ainsi à Dave Lewis de stabiliser l’entreprise et de relancer sa croissance.

Le dirigeant a déclaré, lors d'une présentation annonçant le plan, qu'un programme de restructuration de cette ampleur avait des "répercussions très importantes" sur le personnel, sans toutefois préciser le nombre d'emplois concernés.

Ce programme avait été largement communiqué à l'ensemble de l'entreprise il y a environ un mois, a indiqué Dave Lewis, qui a pris la tête de Diageo en janvier.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a indiqué qu’il allait supporter environ 1,2 milliard de dollars (1,04 milliard d'euros) de coûts pour optimiser son cadre opérationnel et sa chaîne d’approvisionnement.

La société, qui produit également la vodka Smirnoff et le rhum Captain Morgan, a annoncé une baisse de 2% de son chiffre d’affaires organique pour l’exercice clos le 30 juin, conformément aux estimations, et prévoit un chiffre d’affaires annuel stable pour l’exercice 2027.

Diageo table sur une croissance organique de son chiffre d'affaires net à un chiffre, dans la partie basse de la fourchette, entre les exercices 2027 et 2029. Le groupe s'était auparavant fixé pour objectif une croissance comprise entre 5% et 7% à moyen terme, avant d'abandonner ces prévisions en raison du recul des ventes de spiritueux par rapport aux sommets atteints pendant la pandémie.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Bangalore et Emma Rumney à Londres ; Version française Rihab Latrache et Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)