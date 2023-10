Diageo: lance 'Fusion by Diageo', laboratoire de partenariat information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 10:33

(CercleFinance.com) - Diageo lance un nouveau laboratoire de partenariat, ' Fusion by Diageo', conçu pour les entreprises technologiques en phase de croissance qui travaillent avec Diageo dans le but de développer des concepts numériques qui vont ' au-delà de la bouteille '.



Diageo est particulièrement enthousiasmé par la possibilité d'exploiter les dernières technologies pour créer des expériences hautement personnalisées pour la maison ; qu'il s'agisse d'utiliser l'IA pour sélectionner des recommandations de produits ou les dernières technologies VR et AR pour transformer un salon en une arène musicale de 20 000 personnes, où chacun est aux premières loges.



Le programme de 13 semaines débutera en janvier 2024 et Diageo accepte désormais les candidatures de participants ayant déjà lancé des produits numériques sur le marché et obtenu une marge de manoeuvre financière suffisante via un financement à risque ou des moyens alternatifs.



'Tous les participants deviendront des anciens de Fusion by Diageo, une communauté grandissante de pionniers qui redéfinissent la façon dont nous ' célébrons la vie, chaque jour, partout ', conclut Diageo.