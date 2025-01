Diageo: la marque Cacique cédée à l'espagnol Bardinet information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 16:16









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir signé et finalisé aujourd'hui la vente de sa marque de rhum Cacique à Bardinet, l'un des principaux acteurs espagnols des spiritueux.



Cacique est une marque de rhum authentique du Venezuela avec un héritage de 65 ans. Elle est populaire auprès des consommateurs en Espagne et au Venezuela.



' La vente de Cacique reflète la stratégie de Diageo visant à maintenir une attention particulière à la gestion efficace du portefeuille', a commenté John Kennedy, président de Diageo pour l'Europe.



'Nous sommes convaincus que Bardinet est le bon propriétaire pour Cacique, préservant l'authenticité de la marque et sa position de premier plan en Espagne et au Venezuela, tout en renforçant sa position en Europe continentale', a-t-il ajouté.







