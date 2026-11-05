Diageo: Hausse inattendue des ventes organiques trimestrielles

Diageo DGE.L a fait état jeudi d'une hausse inattendue de ses ventes nettes organiques au premier trimestre, le recul de son activité en Amérique du Nord ayant été moins marqué que prévu.

Le fabricant du whisky Johnnie Walker et de la bière Guinness a enregistré une hausse de 0,6% de ses ventes nettes organiques au cours des trois mois clos le 30 septembre, alors que les analystes anticipaient un recul de 0,4%, selon le consensus établi par le groupe.

En Amérique du Nord, son premier marché, les ventes nettes organiques ont reculé de 3,6%, contre une baisse de 6,7% attendue par les analystes.

"En Amérique du Nord, nous continuons à nous concentrer sur rendre notre offre plus compétitive, et bien que ce reste notre plus grand défi, des actions claires sont en cours", a assuré Dave Lewis, directeur général, cité dans un communiqué.

Le premier producteur mondial de spiritueux a maintenu globalement inchangées ses prévisions de ventes nettes organiques pour l'ensemble de l'exercice.

(Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)