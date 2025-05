Diageo: fournisseur officiel de la Coupe du Monde 2026 information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé jeudi avoir été désigné en tant que fournisseur de spiritueux officiel en vue de la Coupe du Monde de football, qui se tiendra l'an prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.



Le groupe britannique explique que le partenariat conclu avec la FIFA va lui permettre de mettre en oeuvre diverses opérations marketing afin d'interagir avec les supporters par le biais d'activités sur place et de campagnes commerciales, tout en veillant à promouvoir une consommation modérée.



Diageo, qui sera présent dans chacune des 16 villes hôtes de la compétition, compte notamment s'appuyer sur quelques unes de ses marques les plus populaires comme Casamigos, Don Julio, Buchanan's, Johnnie Walker et Smirnoff.





