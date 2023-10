Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Diageo: finalise la vente de Windsor Global à PT W information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Diageo annonce avoir finalisé aujourd'hui la vente de sa filiale Windsor Global (' WG ') - une structure qui possède l'activité de Windsor ainsi que la propriété intellectuelle associée - à PT W, une société coréenne parrainée par Pine Tree Investment & Management, principale société d'investissement alternatif de Corée du Sud.



'Cette transaction reflète l'approche disciplinée de Diageo en matière d'allocation de capital et met en évidence notre historique continu de gestion active de portefeuille', a déclaré John O'Keeffe, président de la région Asie-Pacifique chez Diageo.



' Notre position sur le marché reste solide alors que les tendances de premiumisation persistent et que l'intérêt des consommateurs pour des catégories comme le whisky international continue de croître ', ajoute le responsable.







