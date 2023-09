Diageo: deux nominations à la direction aux Etats Unis information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 16:11

(CercleFinance.com) - Diageo a annoncé la nomination de Sally Grimes au poste de directrice générale pour l'Amérique du Nord, et de Claudia Schubert au poste de présidente et directrice de l'exploitation pour l'Amérique du Nord, à compter du 1er octobre 2023.



L'Amérique du Nord est le plus grand marché de Diageo. Ce marché a enregistré une croissance des ventes de 41 % depuis l'exercice 2019 sur une base constante.



' Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'alimentation et des boissons, Sally est un leader reconnu dans le domaine des biens de consommation ' indique le groupe.



' Claudia Schubert a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des boissons alcoolisées et apporte à ce poste une expérience éprouvée en matière de stratégie, de performance et d'exploitation '.