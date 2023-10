Diageo: des programmes d'agriculture régénératrice information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 12:28

(CercleFinance.com) - Diageo, le fabricant du whisky Johnnie Walker, de la tequila Don Julio et de la Guinness, a annoncé deux programmes d'agriculture régénératrice à travers ses marques de tequila et de scotch au Mexique et en Écosse.



Les programmes sont axés sur la réduction des émissions de carbone de la culture de l'orge et du blé pour le whisky écossais et de l'agave pour la tequila, tout en apportant des avantages supplémentaires aux agriculteurs.



Les deux programmes espèrent obtenir des résultats positifs en matière de biodiversité accrue, de gestion de l'eau, de réduction des émissions de carbone et de gestion de la santé des sols. Les programmes examineront les pratiques adaptées localement telles que les cultures de couverture, les cultures réduites et la rotation des cultures ' indique le groupe.



Ewan Andrew, président de la chaîne d'approvisionnement mondiale et des achats et directeur du développement durable, a déclaré : ' Les marques Scotch Whisky et Tequila ont un lien si fort avec leurs communautés locales, et alors que nous renforçons une résilience et une productivité accrues tout au long de nos chaînes d'approvisionnement de bout en bout, nous établissons des partenariats plus larges pour améliorer l'impact des pratiques agricoles régénératrices à grande échelle. '