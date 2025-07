Diageo: départ de la directrice générale information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 15:10









(Zonebourse.com) - Diageo gagne un peu plus de 1% à Londres, après l'annonce du départ 'par accord mutuel' de Debra Crew de ses fonctions de directrice générale (CEO) et de membre du conseil d'administration, avec effets immédiats.



Le conseil d'administration a entamé un processus de recherche pour lui trouver un successeur, étudiant des candidatures à la fois internes et externes. En attendant, le directeur financier Nik Jhangiani assumera le rôle de CEO à titre temporaire.



'La gueule de bois post-Covid a rendu la période particulièrement délicate pour être dirigeant d'un groupe de spiritueux', réagit Jefferies, qui rappelle les changements récents à la tête de Rémy Cointreau et de Campari.



Selon le broker, un changement est peu probable chez Pernod Ricard, qui 'pivote plus fortement avec une nouvelle stratégie, un programme d'économies d'un milliard d'euros, une nouvelle structure organisationnelle et un accent majeur sur la trésorerie'.





Valeurs associées DIAGEO 1 899,500 GBX LSE +0,61%