Diageo : Dave Lewis nommé directeur général

(AOF) - Le conseil d'administration de Diageo a nommé Dave Lewis au poste de directeur général et directeur exécutif, avec effet au 1er janvier 2026. Il est actuellement président de Haleon, acteur britannique et mondial dans le domaine des soins de santé grand public, depuis sa création en 2022. Membre non exécutif du conseil d'administration de PepsiCo Inc. également, Dave Lewis quittera ses fonctions chez Haleon le 31 décembre 2025.

Il a occupé le poste de PDG du groupe Tesco de 2014 à 2020. Auparavant, il a passé près de trois décennies chez Unilever, où il a occupé des postes au sein du comité exécutif, dirigeant à la fois le marketing et les performances commerciales.

Cette nomination intervient après la démission de Debra Crew de son poste de directrice générale en juillet, ainsi que son remplacement par intérim par Nik Jhangiani, le directeur financier. Début novembre, Diageo avait réduit ses objectifs pour l'exercice 2025/2026 en raison d'une faible performance en Amérique du Nord et en Chine au premier trimestre de cet exercice.

