Diageo continue de grimper, Oddo BHF et les investisseurs confiants

(Zonebourse.com) - En forte hausse jeudi ( 5,58%), le titre Diageo poursuit sur sa lancée ( 2,48%, à 1 775 pence), toujours soutenu par ses résultats supérieurs aux attentes sur l'exercice clos le 30 juin 2026, mais aussi par l'avis positif d'Oddo BHF.

Sur son dernier exercice, le géant britannique des boissons alcoolisées a dégagé un chiffre d'affaires de 19,643 milliards de dollars, en baisse de 3%, pénalisé par des désolidarisations d'actifs et une baisse organique des ventes nettes de 2%.

La faiblesse marquée des marchés nord-américains et d'Asie-Pacifique a lourdement pesé sur la performance globale, venant annuler les progrès enregistrés en Europe, en Afrique et en Amérique latine.

De son côté, le bénéfice d'exploitation organique a progressé de 2%, avec une marge organique en hausse de 116 points grâce aux réductions de coûts. Quant au résultat d'exploitation publié, il a chuté de 27,2% en raison de 1,5 milliard de dollars de dépréciations d'actifs et 0,9 milliard de dollars de charges de restructuration.

Pour redresser la barre, la direction déploie un programme de transformation et anticipe désormais 1 milliard de dollars d'économies sur trois ans, dont 850 millions via l'organisation opérationnelle et 150 millions sur la chaîne d'approvisionnement.

Les prévisions 2027 et de moyen terme

Lors d'une journée investisseurs, Diageo a révélé ses ambitions pour l'exercice 2027. Le groupe vise des ventes nettes organiques globalement stables avec une baisse d'un pourcentage moyen à un chiffre en Amérique du Nord. Cela suppose que le marché nord-américain recule d'environ 3%, avec une amélioration des gains de parts de marché par rapport à l'exercice 2026.

La croissance organique du résultat d'exploitation devrait se situer entre un faible à un moyen pourcentage à un chiffre, intégrant environ 40% des 850 millions de dollars d'économies de coûts et environ 25% des 150 millions d'économies liées à la chaîne d'approvisionnement.

Le flux de trésorerie disponible devrait atteindre environ 2 milliards de dollars, après environ 800 millions de dollars de coûts de trésorerie exceptionnels liés au nouveau cadre opérationnel et environ 50 millions de dollars de coûts exceptionnels liés au programme d'économies sur la chaîne d'approvisionnement.

A moyen terme, Diageo prévoit une croissance annuelle moyenne entre 2027 et 2029 à un faible pourcentage à un chiffre pour les ventes nettes, tandis que pour la croissance organique du résultat d'exploitation elle devrait être autour d'un pourcentage moyen à un chiffre.

L'avis d'Oddo BHF

Dans sa note, le broker évoque des résultats supérieurs aux attentes du consensus. Les analystes précisent également que la journée investisseurs a permis de balayer les sujets clés et de montrer le travail en profondeur qui a été mené depuis 7 mois.

Oddo BHF retient que l'objectif est de remettre à plat une organisation et une architecture de portefeuille pour permettre à Diageo de retrouver son statut de "pure player" diversifié des spiritueux. Le broker ajoute : "il ne s'agit pas seulement de maximiser des tendances ou de regagner en compétitivité en ajustant les prix ou bien de préserver les résultats par des réductions de coûts importantes ; mais bien de mieux couvrir l'ensemble de la demande avec une offre pondérée et de qualité (le bon produit, au bon prix avec la bonne marque et le bon format sur le bon canal)".

La recommandation est à surperformance, avec un objectif de cours de 2 400 pence, soit un potentiel de hausse de 39%.

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